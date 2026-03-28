El teatro cordobés tuvo su noche de reconocimiento

En el marco del Día Mundial del Teatro, se realizó en la Sala Carlos Giménez del Teatro Real la entrega de los Premios Siripo 2025/26, un reconocimiento a la labor de la comunidad teatral de Córdoba.

La ceremonia reunió a actores, directores, técnicos y productores que participaron de una nueva edición de estas distinciones, que alcanzaron 13 categorías e incorporaron este año el rubro Mejor Teatro Musical.

Entre los principales reconocimientos, la obra “Los monstruos van debajo de la cama” fue elegida como Mejor Obra, mientras que “Invisible”, de la Comedia Infanto Juvenil, recibió el premio a Mejor obra para la infancia.

También se destacaron producciones como “Yiya” en teatro musical, “Coyote” en teatro danza y “Semilla y estrella” en títeres y objetos, además de múltiples reconocimientos en rubros técnicos, de actuación y dirección.

La ceremonia fue conducida por Patricia Rojo y Eric Venzon, y contó con una fuerte participación del sector teatral, que colmó la sala en una noche atravesada por el reconocimiento a la diversidad de propuestas escénicas.

Como parte de una política de sustentabilidad, las estatuillas fueron elaboradas con materiales ecológicos, en línea con el enfoque impulsado por la Provincia.

El jurado estuvo integrado por representantes de distintas áreas culturales, quienes evaluaron cerca de un centenar de obras presentadas en salas y espacios de toda la provincia.

Los Premios Siripo se entregan desde 2011 como un reconocimiento a las artes escénicas locales y, desde 2020, llevan el nombre del histórico grupo teatral independiente que promovía el acceso al teatro en barrios y comunidades.