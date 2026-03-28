Tanti: así será la agenda completa de Semana Santa

La Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Tanti dio a conocer la programación de Semana Santa, con actividades que se desarrollarán entre el domingo 29 de marzo y el domingo 5 de abril.

Las celebraciones comenzarán con el Domingo de Ramos, el 29 de marzo, con una procesión a las 10:30 desde la gruta hacia el Santuario Padre Celestial y misa a las 11. También habrá otra celebración a las 20 en la sede parroquial.

El jueves 2 de abril se realizará la misa de la Última Cena y el tradicional lavatorio de pies a las 19 en el santuario.

El viernes 3 tendrá lugar la adoración de la cruz a las 15 en la sede parroquial, mientras que a las 18 se desarrollará el Vía Crucis Viviente por las calles de Tanti.

El sábado 4 se celebrará la Vigilia Pascual a las 21 en el Santuario Padre Celestial.

Finalmente, el domingo 5 de abril, día de Pascua de Resurrección, habrá misa a las 11 en el santuario y a las 20 en la sede parroquial.

Desde la parroquia invitaron a la comunidad a participar de las distintas actividades previstas.