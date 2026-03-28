Tartagal: conviven y enseñan el verdadero sentido de comunidad

Hay viajes que se planifican… y hay otros que te transforman.

Mi reciente visita a Tartagal, en la provincia de Salta, fue mucho más que una agenda institucional. Fue un encuentro profundo con una realidad que debería interpelarnos como argentinos.

Tartagal no es una ciudad más. Es uno de los pocos lugares del país donde conviven múltiples pueblos originarios, conformando una riqueza cultural única. En su territorio habitan distintas comunidades indígenas como los pueblos Wichí, Guaraní, Chorote, Chané, Chulupí, Toba (Qom) y Quechua, entre otros, que conviven en un mismo espacio construyendo identidad y comunidad día a día. ?

Este fenómeno la convierte en un verdadero ejemplo de diversidad cultural en Argentina.

En tiempos donde muchas veces hablamos de integración sin comprender su profundidad, Tartagal nos muestra que es posible vivirla en la práctica.

Durante mi visita, tuve la oportunidad de compartir con distintas comunidades, escuchar sus historias y, sobre todo, aprender. Porque si algo me llevé de esta experiencia es que en estas tierras uno no va a enseñar… va a aprender.

Uno de los momentos más significativos fue el encuentro con las mujeres artesanas, verdaderas guardianas de una tradición milenaria. Con una paciencia admirable, trabajan el chaguar, una fibra vegetal que recolectan del monte y transforman con técnicas ancestrales.

Lo que allí sucede es arte, pero también es identidad.

Vi cómo, desde esa materia prima que nace de la tierra, crean piezas únicas: bolsos, tejidos… y hasta vestidos. Vestidos hechos completamente de chaguar, que no solo representan una prenda, sino una historia viva, una conexión con sus ancestros y una demostración de que la cultura puede ser también una herramienta de desarrollo.

Cada hilo tiene tiempo. Cada trama tiene historia.

En un mundo acelerado, donde todo parece descartable, estas comunidades nos enseñan el valor de lo auténtico, de lo hecho a mano, de lo que lleva dedicación y amor.

Pero Tartagal no es solo cultura. También es organización, trabajo comunitario y resiliencia. Las comunidades originarias no esperan soluciones: las construyen. Se organizan, producen, educan y sostienen sus tradiciones con una dignidad que conmueve.

Como rotario y como argentino, no puedo dejar de reflexionar sobre el enorme potencial que tenemos cuando logramos unir diversidad con propósito.

Desde Rotary creemos profundamente en el desarrollo respetando las identidades, y lo que vi en Tartagal refuerza esa convicción: cuando se acompaña, cuando se escucha y cuando se trabaja en conjunto, los resultados trascienden cualquier diferencia.

Tartagal me sorprendió.

Pero, sobre todo, me enseñó.

Nos enseñó que la verdadera riqueza de un país no está solo en sus recursos, sino en su gente, en su cultura y en su capacidad de convivir respetando las diferencias.

Porque en Tartagal, donde pueblos como los Wichí, Guaraní, Chorote, Chané, Chulupí, Toba y Quechua comparten un mismo suelo, se construye todos los días algo que el mundo necesita: unidad en la diversidad.

Y eso, sin dudas, es algo que vale la pena contar.