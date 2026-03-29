Carlos Paz con más de 30° en otoño: hasta cuándo sigue el calor

Villa Carlos Paz atraviesa jornadas con temperaturas elevadas en pleno otoño, con registros que se ubican en torno a los 30 grados y generan un escenario poco habitual para esta altura del año.

Este domingo la máxima alcanzó los 30,2°C, con una sensación térmica que trepó hasta los 35°C, en un contexto de humedad elevada y cielo algo nublado. Las condiciones, lejos de ser aisladas, se mantendrán durante buena parte de la semana.

De acuerdo al pronóstico oficial, las máximas oscilarán entre los 30 y 32 grados hasta el viernes, con mínimas que se ubicarán entre los 17 y 20 grados. Recién hacia el sábado se prevé un descenso más marcado, con una máxima cercana a los 25°C.

El patrón climático muestra un otoño que comienza con características más propias del verano, con calor sostenido y sin cambios bruscos en el corto plazo.

En este contexto, la principal incógnita pasa por cuánto tiempo se mantendrán estas condiciones, ya que el ingreso de aire más fresco aparece recién hacia el cierre de la semana.