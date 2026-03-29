Entre shows y encuentros, volvió la Fiesta de los Abuelos en la ciudad

Villa Carlos Paz volvió a ser escenario de una nueva edición de la Fiesta Nacional de los Abuelos, que se desarrolló hasta este domingo con el Hotel Mónaco como epicentro de las actividades.

El encuentro, que se realiza desde la década del 90, convocó a personas mayores de distintos puntos del país bajo una consigna clara: compartir, disfrutar y generar nuevos vínculos en un ambiente festivo.

Participaron delegaciones de provincias como La Rioja, Catamarca, La Pampa, Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe, Chaco y Chubut, entre otras. Los asistentes se alojaron en distintos hoteles de la ciudad, aunque gran parte de la programación se concentró en el Hotel Mónaco.

Durante las jornadas se llevaron adelante almuerzos y cenas con espectáculos, además de propuestas recreativas que incluyeron shows de talentos, fiestas temáticas y la tradicional elección de rey y reina.

La celebración volvió a posicionarse como uno de los encuentros más convocantes para personas mayores, combinando turismo, entretenimiento y socialización en el corazón de la ciudad.