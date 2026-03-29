La ciudad abrió Semana Santa con la Misa de Ramos

Este domingo por la mañana comenzó a vivirse la Semana Santa en Villa Carlos Paz con la bendición de ramos en la Plaza del Fundador y la posterior misa frente a la Parroquia Nuestra Señora del Carmen. La ceremonia marcó el inicio formal de una de las fechas más convocantes del calendario turístico y religioso de la ciudad.

Del encuentro participaron vecinos y turistas, junto al intendente Esteban Avilés, en una celebración que combinó tradición, fe y movimiento en el centro. A partir de este punto, se despliega una agenda diversa que busca atraer tanto a quienes llegan por motivos religiosos como a quienes eligen la ciudad para descansar.

El cronograma continuará durante toda la semana con actividades que incluyen actos conmemorativos por Malvinas, propuestas culturales, espectáculos, turismo astronómico y celebraciones litúrgicas en distintos puntos de la ciudad.

Entre los eventos destacados, el viernes se realizarán múltiples Vía Crucis en simultáneo, incluyendo el tradicional en el Cerro La Cruz. El sábado tendrá lugar la Vigilia Pascual en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, mientras que el domingo cerrará con la Misa de Pascua en los Jardines Municipales y una celebración evangélica por la tarde.

La programación completa incluye:

Miércoles 1 de abril

22:30 hs. Vigilia de Malvinas en Plaza Casado

Jueves 2 de abril

10:15 hs. Acto por Malvinas y caminata céntrica

18 hs. Fashion Show en Hotel Eleton

21:00 hs. Astroturismo en el Aula Ambiental

Viernes 3 de abril

9:00 hs. Jornada abierta en Aula Ambiental

11:00 hs. Vía Crucis en Cerro La Cruz

19:15 a 20:00 hs. Vía Crucis en distintas parroquias

21:00 hs. Misa Criolla

00 hs. Fiesta Bresh

Sábado 4 de abril

9:00 hs. Avistaje de aves

12 hs. Feria de coleccionismo

17:30 hs. Inauguración cartel de la ciudad

20:30 hs. Vigilia Pascual

Domingo 5 de abril

10:00 hs. Misa de Pascua

12 hs. Feria de coleccionismo

18:00 hs. Celebración evangélica