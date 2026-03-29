La UPC inicia el ciclo lectivo en su sede de ISAUI

Inicio académico
La UPC inicia el ciclo lectivo en su sede de ISAUISerá el primer acto como sede universitaria y contará con la presencia de la rectora Julia Oliva Cuneo
La Universidad Provincial de Córdoba dará inicio este lunes 30 de marzo al ciclo lectivo 2026 en su sede Villa Carlos Paz – ISAUI, en lo que será el primer acto formal desde su incorporación como espacio universitario.
La actividad se realizará a las 9:00 en las instalaciones ubicadas en Olsacher 99 y marcará un paso institucional clave en el proceso de integración del ISAUI a la estructura de la universidad.
Durante el acto estará presente la rectora Julia Oliva Cuneo, quien posteriormente brindará declaraciones a la prensa en la sala de profesores, donde se referirá a los avances del proceso de incorporación y a aspectos generales de la Universidad Provincial de Córdoba.
El encuentro también servirá para presentar oficialmente el inicio del ciclo académico en esta nueva etapa institucional para la sede local.