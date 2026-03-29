Llegan días de calor y humedad en toda la Provincia

Córdoba. Luego de las intensas precipitaciones que afectaron especialmente al este de la provincia, la elevada humedad continúa siendo protagonista y genera un ambiente pesado. Durante la noche del sábado, la sensación térmica llegó a los 28 grados en la ciudad de Córdoba, con un 86% de humedad y cielo algo nublado, configurando un escenario poco confortable para los habitantes.

De cara a los próximos días, el pronóstico anticipa un marcado ascenso de la temperatura en una semana particular, atravesada por los feriados del jueves 2 de abril y el viernes santo. Se prevén máximas que oscilarán entre los 31 y 35 grados, mientras que las mínimas rondarán los 22, manteniendo condiciones cálidas y húmedas en toda la provincia.

