Memoria completa y permanente

Por Mariano Saravia, magíster en Relaciones Internacionales

Estamos terminando una semana intensa: la de los 50 años del golpe cívico, militar, eclesiástico, empresario, financiero y periodístico de 1976. Los aniversarios de números redondos suelen servir como excusa para profundizar en fenómenos sociales complejos. Pero también pueden traer un riesgo: el de creer que todo empezó exactamente hace 50 años.

Si pensamos que el genocidio comenzó el 24 de marzo de 1976, podríamos creer también que terminó el 10 de diciembre de 1983. Y ni una cosa ni la otra. Los fenómenos sociales no empiezan ni terminan en un día preciso. Creerlo conduce a una especie de pensamiento mágico que tranquiliza la conciencia colectiva: un relato con inicio y final, en el que unas supuestas bestias inhumanas cometieron crímenes aberrantes. Punto final.

A lo sumo, podríamos conformarnos con haber condenado a más de 500 genocidas en cárceles comunes. Y no es un dato menor: la Argentina es el único país en la historia donde un genocidio fue juzgado por tribunales ordinarios. A diferencia de los juicios de Núremberg, Ruanda, Bosnia o Camboya —realizados por tribunales especiales—, aquí intervinieron jueces y fiscales de la justicia común. Esa particularidad otorga una legitimidad sin igual al proceso.

Esto fue posible gracias a la lucha incansable de los organismos de derechos humanos, al compromiso del pueblo argentino y a la decisión política de gobiernos que, en determinados momentos, impulsaron esos juicios.

Una memoria incompleta

Sin embargo, se trata de una memoria, una verdad y una justicia incompletas.

En algún momento como sociedad creímos haber llegado a la meta. Pensamos que el tema de los derechos humanos estaba saldado. Tal vez allí se encuentre una explicación a la sorpresa y la desilusión que hoy atraviesa a muchos sectores cuando, a 50 años del golpe, se discute nuevamente el concepto mismo de derechos humanos, el número de 30 mil desaparecidos o incluso la existencia de un genocidio en la Argentina.

Por eso es necesario hablar de una memoria completa. Pero sobre todo de una memoria permanente.

La memoria no es un punto de llegada, sino un punto de partida. Se construye todos los días y exige vigilancia constante. No alcanza con haber condenado a más de 500 responsables directos. Faltaron los verdaderos ideólogos del genocidio: empresarios y representantes de sectores dominantes que impulsaron el proceso represivo y delegaron en militares y policías la ejecución de la violencia.

Decir que el golpe fue “cívico-militar” no puede ser apenas una consigna. Si se señala la responsabilidad del empresariado o de sectores de la Iglesia, también es necesario nombrar, investigar y seguir buscando la verdad, incluso cuando las pruebas no siempre alcancen para lograr condenas judiciales.

Ampliar el contexto histórico

También faltó contexto histórico. La memoria no puede limitarse únicamente a los años setenta. Es necesario comprender el genocidio como parte de procesos más largos dentro de la historia argentina.

Si la memoria no incorpora esa mirada más amplia, seguirá siendo incompleta. Y cuando la memoria es incompleta, lo que queda en riesgo no es el pasado, sino el futuro.

De lo contrario, el negacionismo encuentra terreno fértil para instalarse en la sociedad. Y el “Nunca Más” corre el riesgo de convertirse en una frase vacía.

Humanos, no monstruos

No fueron bestias inhumanas quienes cometieron esos crímenes. Fueron seres humanos.

Precisamente por eso tenemos la obligación de conocer y comprender qué ocurrió: qué es la tortura, qué significa la desaparición forzada de personas, cómo funcionaban los centros clandestinos de detención y por qué algunos operaban ocultos —como La Perla— mientras otros funcionaban a la vista de todos, como el D2.

Reflexionar sobre estos procesos implica también preguntarse cómo una persona puede convertirse en torturador. Solo comprendiendo esos mecanismos sociales y políticos se puede romper con el pensamiento mágico.

Porque aquí no hubo magia ni monstruos: hubo intereses económicos, disputas de poder, explotación, injusticias y decisiones humanas que llevaron a una de las mayores aberraciones posibles: el genocidio.

Golpes de Estado en la historia argentina

El golpe de 1976 suele presentarse como parte de una saga iniciada en 1930 con el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen. Sin embargo, la historia de interrupciones institucionales en el país es mucho más antigua.

En diciembre de 1810, la Primera Junta fue desplazada por la llamada Junta Grande, en un movimiento que alteró el equilibrio político del naciente Estado. En 1826, Bernardino Rivadavia se autoproclamó presidente en un contexto de fuerte rechazo de varias provincias. En 1828, Juan Lavalle derrocó a Manuel Dorrego y ordenó su fusilamiento.

Más tarde vendrían la caída de Juan Manuel de Rosas tras la batalla de Caseros en 1852, y los golpes del siglo XX: el de 1930 contra Yrigoyen, el de 1955 contra Juan Domingo Perón, el de 1962 contra Arturo Frondizi y el de 1966 contra Arturo Illia.

Terrorismo de Estado como práctica histórica

El terrorismo de Estado tampoco comenzó en 1976. Ha sido un método recurrente de las clases dominantes en distintos momentos de la historia argentina.

Desde el asesinato político de Manuel Dorrego hasta las represiones contra pueblos originarios en la llamada Campaña del Desierto; desde la Semana Trágica de 1919 hasta la Patagonia Rebelde de 1921; desde la masacre de Napalpí hasta el bombardeo de Plaza de Mayo en 1955.

Todos estos episodios forman parte de una historia marcada por la violencia estatal.

Finalmente, el ciclo culminó en la dictadura iniciada en 1976, que dejó 30 mil desaparecidos, decenas de miles de presos políticos y cientos de miles de exiliados.

Mientras no se comprenda que el terrorismo de Estado fue una constante histórica, la memoria seguirá siendo parcial. Y esa parcialidad abre espacio a quienes buscan relativizar o negar lo ocurrido.

Memoria para el futuro

Por eso la memoria debe ser completa y permanente.

No se trata solo de recordar el pasado, sino de comprenderlo en profundidad para evitar que la historia vuelva a repetirse.

La memoria, entonces, no es un ejercicio nostálgico. Es una herramienta política y ética para defender el futuro.

Memoria completa y permanente. Ahora y siempre.