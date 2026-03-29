Mr. Coffee compite por ser el mejor café de especialidad del 2025 y ya se puede votar

La ciudad de Villa Carlos Paz vuelve a destacarse en la escena gastronómica nacional. La cafetería Mr. Coffee forma parte del certamen organizado por Circuito Gastronómico, donde se eligen a los Mejores Establecimientos Gastronómicos del 2025, compitiendo en la categoría Café de Especialidad.

Este reconocido evento, que se realiza desde hace más de una década, busca premiar y visibilizar a bares, restaurantes y espacios gastronómicos que se destacan por la calidad de sus productos y el nivel de servicio. La ceremonia de premiación se llevará a cabo el próximo 8 de abril y cuenta con el auspicio de Agencia Córdoba Cultura.

En este contexto, el voto del público es fundamental para acompañar a los emprendimientos locales. Por eso, quienes deseen apoyar a Mr. Coffee podrán hacerlo hasta el 2 de abril, sumando su aporte en esta instancia clave del certamen.

Con locales ubicados en puntos estratégicos de la ciudad, Mr. Coffee se consolidó como un referente del café de especialidad en Villa Carlos Paz, destacándose por su propuesta de calidad, su pastelería artesanal y una experiencia cuidada en cada detalle.

La participación en este tipo de iniciativas no solo impulsa a los emprendimientos locales, sino que también fortalece el posicionamiento de la ciudad como un destino gastronómico en crecimiento. Quienes quieran votar y apoyar a la cafetería pueden hacerlo a través del siguiente enlace

https://premioslosmejores.app.do/premios-los-mejores-restaurantes-del-ano-2026

De esta manera, Villa Carlos Paz suma un nuevo motivo de orgullo y convoca a la comunidad a ser parte de este logro.