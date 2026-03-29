Trabajos en los barrios

Operativo de poda se despliega en barrios de Carlos Paz

Las cuadrillas municipales trabajan en doble turno en los distritos Oeste y Este para mantener la limpieza en la ciudad
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Sociedad
domingo, 29 de marzo de 2026 · 18:40

La Municipalidad de Villa Carlos Paz continúa con las tareas de recolección de poda en distintos barrios, en el marco de un operativo sostenido para mantener el orden y la limpieza en la vía pública.

Durante los últimos días, los trabajos se concentraron en los distritos Oeste y Este, donde las cuadrillas recorrieron diferentes sectores retirando restos de poda acumulados.

Desde el municipio indicaron que las tareas se desarrollan en doble turno y se extenderán de manera continua, con el objetivo de cubrir progresivamente toda la ciudad.

El operativo forma parte del esquema habitual de mantenimiento urbano, que busca dar respuesta a la demanda vecinal y mejorar las condiciones de los espacios comunes.

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