Operativo de poda se despliega en barrios de Carlos Paz

Trabajos en los barrios
Operativo de poda se despliega en barrios de Carlos PazLas cuadrillas municipales trabajan en doble turno en los distritos Oeste y Este para mantener la limpieza en la ciudad
La Municipalidad de Villa Carlos Paz continúa con las tareas de recolección de poda en distintos barrios, en el marco de un operativo sostenido para mantener el orden y la limpieza en la vía pública.
Durante los últimos días, los trabajos se concentraron en los distritos Oeste y Este, donde las cuadrillas recorrieron diferentes sectores retirando restos de poda acumulados.
Desde el municipio indicaron que las tareas se desarrollan en doble turno y se extenderán de manera continua, con el objetivo de cubrir progresivamente toda la ciudad.
El operativo forma parte del esquema habitual de mantenimiento urbano, que busca dar respuesta a la demanda vecinal y mejorar las condiciones de los espacios comunes.