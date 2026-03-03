Abren las válvulas al 100% y advierten por la crecida del río Suquía

La Policía de Córdoba informó que este martes se dispuso la apertura al 100% de una válvula del lago San Roque, lo que provocará un incremento en el caudal del río Suquía a su paso por la ciudad de Córdoba.

La medida se adoptó luego de las intensas lluvias registradas durante la madrugada en las sierras, que elevaron el nivel del embalse y obligaron a realizar maniobras de regulación.

Desde la fuerza provincial recomendaron evitar permanecer en las márgenes del río, especialmente en sectores bajos, vados y puentes peatonales, y seguir las indicaciones del personal que se encuentre trabajando en la zona.

El monitoreo del caudal continuará durante las próximas horas para evaluar la evolución de la descarga.