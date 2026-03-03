Ciudad de Córdoba y zona del Suquía

Abren las válvulas al 100% y advierten por la crecida del río Suquía

Tras fuertes lluvias en la madrugada en las sierras, liberaron agua del dique y advirtieron por el aumento del caudal río abajo.
Sociedad
martes, 3 de marzo de 2026 · 09:46

La Policía de Córdoba informó que este martes se dispuso la apertura al 100% de una válvula del lago San Roque, lo que provocará un incremento en el caudal del río Suquía a su paso por la ciudad de Córdoba.

La medida se adoptó luego de las intensas lluvias registradas durante la madrugada en las sierras, que elevaron el nivel del embalse y obligaron a realizar maniobras de regulación.

Desde la fuerza provincial recomendaron evitar permanecer en las márgenes del río, especialmente en sectores bajos, vados y puentes peatonales, y seguir las indicaciones del personal que se encuentre trabajando en la zona.

El monitoreo del caudal continuará durante las próximas horas para evaluar la evolución de la descarga.

Galería de fotos

Comentarios