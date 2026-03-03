Aprendé a jugar Scrabble en Valle Hermoso

El Centro Cultural de Valle Hermoso invita a la comunidad a participar de un nuevo taller de Scrabble, destinado a personas de ambos sexos interesadas en aprender y perfeccionar este clásico juego de palabras.

La actividad comenzará el miércoles 18 de marzo, con encuentros semanales de 18 a 19:30 horas. La inscripción es gratuita y se realiza directamente en el Centro Cultural, ubicado en Padre Walter Consalvi 234.

El taller estará a cargo de los profesores José Luis Badaraco y Celia Cejas, quienes guiarán a los participantes en estrategias y técnicas para disfrutar del juego mientras estimulan la creatividad y el pensamiento lógico.

Esta propuesta es ideal para quienes buscan una actividad recreativa, didáctica y gratuita en el ámbito cultural de Valle Hermoso.