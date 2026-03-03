Así llegaba la creciente al río San Antonio, la fuerza del agua

Una creciente de metro y medio ingresó esta mañana al río San Antonio luego de las lluvias registradas durante la madrugada. La tormenta hizo un nuevo aporte a la cuenca del lago San Roque y también se incrementó el caudal del arroyo Los Chorrillos, el río Cosquín y el arroyo Las Mojarras, los otros tributarios que tiene el embalse más famoso de las sierras de Córdoba.

En la cuenca alta del río San Antonio cayeron 19.75 mm, mientras que se registraron 12.75 mm en la media y 16.75 mm en la cuenca baja. Por su parte, sobre el arroyo Las Jarillas llovieron 14.0 mm. y cayeron 47.0 mm en el perilago.

Sobre el río Cosquín, se registraron 35.4 mm y lo mismo ocurrió en la cuenca del arroyo Los Chorrillos. En tanto, en la cuenca de Las Mojarras llovieron 30.8 mm.

Mirá las fotos de la creciente en su ingreso al río San Antonio y su paso por el sur de Punilla y la ciudad de Villa Carlos Paz.