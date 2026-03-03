Asunción inaugura la Feria del Libro Chacú-Guarani con más de 150 actividades

La ciudad de Asunción será sede desde este jueves 5 de marzo de la 26ª edición de la Feria del Libro Chacú-Guarani, uno de los encuentros culturales más importantes de la región, que se desarrollará hasta el 15 de marzo en la Biblioteca y Archivo Central del Congreso Nacional.

Durante diez días se ofrecerá una agenda con más de 150 actividades culturales abiertas al público, que incluirán presentaciones y lanzamientos de libros, talleres, conferencias, recitales musicales, muestras de arte, ferias artesanales y propuestas para niños y adultos.

La feria contará con la participación de editoriales, escritores y artistas de Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil, además de instituciones educativas y culturales de la región. El objetivo del evento es fortalecer la industria editorial paraguaya y consolidar al país como un polo de producción cultural.

Entre las actividades destacadas se anuncian presentaciones de autores internacionales, como el historiador uruguayo Nelson Caula, quien presentará su libro Las nueve mujeres de Artigas, y la poeta argentina Claudia Masin, que llegará el 13 de marzo para presentar su antología poética Sálvame siempre de la mezquindad del corazón.

También participarán escritores, traductores y editores vinculados a la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, quienes ofrecerán conversatorios y talleres orientados a la integración cultural de la región.

La Feria del Libro Chacú-Guarani se consolidó en sus distintas ediciones como un espacio de encuentro para autores, editores, ilustradores, diseñadores, libreros y lectores, promoviendo el intercambio cultural y el desarrollo de la producción literaria latinoamericana.