Avanzan los trabajos de mantenimiento de calles en Valle Hermoso

La Municipalidad de Valle Hermoso continúa desarrollando tareas de mantenimiento y reparación de calles en distintos sectores de la localidad, en el marco del plan de mejoras impulsado por el área de Obras Públicas.

En esta oportunidad, los trabajos se concentran en las zonas de San Diego y Posadas, donde las cuadrillas municipales avanzan con intervenciones destinadas a optimizar el estado de la calzada.

Desde el municipio señalaron que el objetivo principal es mejorar la circulación vehicular y brindar mayor seguridad a vecinos y vecinas, especialmente en arterias que presentan un alto tránsito diario.

Las tareas forman parte de un esquema de mantenimiento continuo que se replica en diferentes puntos de la localidad, con el fin de sostener y mejorar la infraestructura urbana.