Baja una creciente en el río San Antonio con un pico de 1,61 metros

Las intensas precipitaciones registradas durante la madrugada en las sierras de Punilla impactaron de lleno en la cuenca del río San Antonio, donde uno de los puntos de medición marcó 1,61 metros de altura en el sector de Malambo.

Según el informe de la Dirección Bomberos y DUAR Punilla, en las últimas seis horas se acumularon hasta 48 milímetros en el perilago San Roque y 42 milímetros en Los Gigantes. En otros sectores de la cuenca alta y media los registros oscilaron entre 13 y 22 milímetros.

El aumento del nivel también se reflejó en otros puntos de medición: en El Cajón se registraron 0,57 metros y en Confluencia El Cajón 0,67 metros.

En paralelo, la cuenca del río Cosquín presentó acumulados importantes, con 48 milímetros en Villa Caeiro y 44 en San José, mientras que en Los Chorrillos, en la cuenca Las Mojarras, cayeron 34 milímetros y el nivel del río alcanzó 1,15 metros.

Las autoridades mantienen el seguimiento del comportamiento de los ríos serranos ante la posibilidad de nuevas precipitaciones en la región.