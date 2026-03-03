Carlos Paz ofrece diversión sobre el hielo todo el año: lo que tenés que saber

Pasó la temporada de verano y se confirmó que la pista de hielo del Opera Fun, uno de los nuevos atractivos que ofrece la ciudad de Villa Carlos Paz, funcionará durante todo el 2026. Se trata de una alternativa de entretenimiento para vecinos y visitantes que quieran vivir una experiencia diferente sobre hielo, sin importar la estación del año.

Con capacidad para 100 personas por turno, la pista recibe a patinadores de todas las edades que buscan deslizarse, reírse y vivir una experiencia distinta en el corazón de la ciudad.

La pista funciona de domingos a jueves: de 12:00 a 22:00 horas, y los días viernes y sábados de 12:00 a 00:00 horas. Es ideal para cortar el día como plan familiar por la tarde o como previa divertida antes de salir a la noche. La organización es clave para que todos disfruten cómodos y seguros, cada turno dura 40 minutos de patinaje y se otorgan cada una hora. Así, cada hora se renueva el grupo y comienza una nueva experiencia única sobre el hielo.

Desde la apertura, la respuesta del público fue más que positiva. Durante los feriados de carnaval, concentró la atención de miles de turistas que la eligieron como un imperdible de la ciudad. Pero no todos fueron visitantes, muchos residentes de Villa Carlos Paz también se sumaron y ya la sienten como propia.

Las instalaciones reciben niños desde los 3 años (los menores de 7 deben ingresar acompañados por un adulto) y cuenta con promociones especiales para cumpleaños, descuentos del 20% para residentes locales (presentando DNI físico en boletería) y beneficios para grupos numerosos. Asimismo, desde marzo, se sumarán promociones para estudiantes.

Hay un detalle importante que hace la experiencia apta para todos: nadie entra y queda «a la deriva». Antes de comenzar, el equipo técnico de la pista brinda una charla introductoria, guía a los principiantes y acompaña en los primeros minutos hasta que cada uno gana confianza y se suelta solo.

La buena noticia es que la pista no es solo una propuesta estacional. El complejo tiene previsto extender su funcionamiento por al menos dos años, consolidándose como una nueva opción de entretenimiento permanente en la ciudad.