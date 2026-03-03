Carlos Paz recibe Belén, la película basada en hechos reales

Este viernes 6 de marzo, Villa Carlos Paz será escenario de la proyección de Belén, la película dirigida por Dolores Fonzi y basada en hechos reales que invitan a la reflexión y al debate social. La función se realizará a las 20:00 hs en Espacio Co, ubicado en Moreno 60.

La actividad contará con la participación de integrantes de Católicas por el Derecho a Decidir, en el marco de la campaña Libertad para Paola Ortiz, fortaleciendo un espacio de diálogo sobre derechos, justicia y conciencia social.

La propuesta busca que los espectadores no solo disfruten de la experiencia cinematográfica, sino que también se involucren en un intercambio reflexivo sobre las temáticas que aborda la película. La directora, conocida por su sensibilidad para retratar historias humanas, invita a cuestionar y debatir sobre los desafíos y dilemas que enfrenta la sociedad actual.