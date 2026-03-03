Convocan a artesanos para la 43° Feria Internacional

La Agencia Córdoba Cultura lanzó la convocatoria para que artesanos de toda la provincia participen en el stand institucional durante la 43° Feria Internacional de Artesanías de Córdoba. El evento se desarrollará del 28 de marzo al 5 de abril, de 15 a 21, en el Complejo Ferial.

El llamado apunta a fortalecer la visibilidad y comercialización de la producción artesanal cordobesa. Los seleccionados compartirán un espacio común que representará la diversidad productiva de la provincia.

El plazo para postularse se extiende hasta el 8 de marzo inclusive. La participación no tiene costo, aunque los cupos son limitados. Los artesanos elegidos se dividirán en dos grupos: el primero estará presente del 28 de marzo al 1 de abril y el segundo del 2 al 5 de abril.

Entre los requisitos, se exige estar inscripto en el Registro Único de Artesanos de Córdoba, ser mayor de 18 años y residente en la provincia, acreditar al menos cinco años de trayectoria en la actividad y contar con redes sociales activas donde se exhiban los productos a postular. Además, deberán disponer de stock suficiente y disponibilidad horaria para atender el stand durante toda la franja del evento.

No podrán participar quienes estén inscriptos en otras convocatorias provinciales para este mismo evento. Tampoco se admitirán propuestas de productos alimenticios ni de cosmética natural.

Finalizado el plazo, el Área de Artesanías evaluará las postulaciones que cumplan con los requisitos establecidos. La inscripción no implica admisión automática, ya que la confirmación dependerá de la verificación de la documentación y condiciones solicitadas.