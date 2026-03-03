Convocan a la caminata “Cumbre Paz y Vida” en Valle Hermoso

La comunidad de Valle Hermoso se prepara para vivir una nueva edición de la caminata “Cumbre Paz y Vida”, un encuentro que este año adquiere un significado especial frente al contexto internacional actual.

Desde la organización destacaron que la propuesta va más allá de lo logístico y deportivo. “Con la situación que atraviesa el mundo hoy, nuestra Cumbre Paz y Vida cobra un sentido urgente”, expresaron, remarcando que no se trata de una caminata más, sino de un gesto colectivo en favor de la unión y la defensa de la vida.

La jornada incluirá la plantación simbólica de un olivo y el repique de campanas, acciones que buscan representar un acto de resistencia pacífica y esperanza. “Es nuestra forma de decir, desde Valle Hermoso, que la unión y la vida están por encima de cualquier conflicto”, señalaron.

La convocatoria es abierta a toda la comunidad y se invita a los vecinos a participar el sábado 28, con el objetivo de convertir cada presencia en un mensaje claro en favor de la paz mundial. Desde la organización también pidieron compartir la invitación y sumarse con el corazón a esta iniciativa colectiva.