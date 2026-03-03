Coro Municipal “Somos Canto” abre inscripción en Valle Hermoso

El Centro Cultural de Valle Hermoso informó que se encuentra abierta la inscripción para el Coro Municipal “Somos Canto”, una propuesta destinada a personas de ambos sexos interesadas en la música y el canto colectivo.

Las clases comenzarán el viernes 3 de marzo y se dictarán martes y jueves de 16 a 18 horas en el SUM del CAPS René Favaloro, ubicado en República Argentina 408. La actividad es gratuita y contará con la dirección de la profesora Gloria Szucs.

Los interesados pueden inscribirse en el Centro Cultural de Valle Hermoso, en Padre Walter Consalvi 234, y sumarse a esta iniciativa que busca promover la música y la participación comunitaria.