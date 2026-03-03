Cosquín abrió el año legislativo con obras y la defensa de fondos

El intendente Raúl Cardinali inauguró el período ordinario del Concejo Deliberante de Cosquín con una batería de anuncios centrados en infraestructura, servicios y planificación urbana, además de referirse a un fallo judicial que suspendió un embargo sobre recursos municipales.

El acto se realizó ayer lunes 2 de marzo en el Salón Cura Monguillot, ante autoridades, trabajadores y vecinos. En su mensaje, el mandatario sostuvo que la ciudad exhibe orden administrativo, inversión sostenida y horizonte definido, y planteó como ejes de 2026 la descentralización operativa, la ampliación del transporte y la continuidad de obras estructurales.

Entre los anuncios centrales, confirmó la creación de un nuevo centro operativo del corralón municipal en Molinari, con el objetivo de mejorar tiempos de respuesta y optimizar tareas de mantenimiento urbano. También adelantó la ampliación del sistema de transporte público para integrar plenamente a Molinari y al barrio Alto Cementerio.

En materia de infraestructura, ratificó la continuidad del programa “Calles que nos unen”, la expansión de redes de agua potable y la extensión del alumbrado público en distintos sectores. Actualmente, 280 familias de barrio San José Obrero están conectadas a la red de agua, y el compromiso oficial es ampliar esa cobertura.

Durante el discurso, el intendente también destacó el fortalecimiento del hospital municipal, donde se realizaron más de 8.000 consultas en el último período, con una inversión de mil millones de pesos destinada a equipamiento e insumos.

Además, hizo hincapié en la decisión judicial que hizo lugar a la medida cautelar presentada por el municipio y ordenó la suspensión de un embargo que comprometía recursos públicos hasta la resolución definitiva del proceso. Según expresó, la ejecución de esa medida hubiera afectado servicios esenciales y el funcionamiento financiero de la Municipalidad.

De cara a 2026, el jefe comunal sostuvo que el desarrollo se construye con infraestructura, servicios y presencia territorial sostenida, y convocó a consolidar un modelo de ciudad que planifica, integra y avanza.