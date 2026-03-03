anses
Cronograma de pagos: quiénes cobran este martes
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comunicó los calendarios de pagos para marzo, abarcando jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy
Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de marzo.
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, nacimiento, adopción), quiénes cobran hoy
Jubilados y pensionados de la ANSES: cómo quedan los haberes en marzo
De acuerdo con lo informado por la ANSES, las jubilaciones quedan en marzo de la siguiente manera:
La jubilación mínima: $369.600,88;
La jubilación máxima: $2.487.063,95;
La Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $295.680,70;
Las Pensiones no Contributivas (PNC): $258.649,34;
La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $169.075,53.