Cronograma de pagos: quiénes cobran este martes

martes, 3 de marzo de 2026 · 11:58

Redacción El Diario de Carlos Paz

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comunicó los calendarios de pagos para marzo, abarcando jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de marzo.

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, nacimiento, adopción), quiénes cobran hoy

Jubilados y pensionados de la ANSES: cómo quedan los haberes en marzo

De acuerdo con lo informado por la ANSES, las jubilaciones quedan en marzo de la siguiente manera:

La jubilación mínima: $369.600,88;

La jubilación máxima: $2.487.063,95;

La Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $295.680,70;

Las Pensiones no Contributivas (PNC): $258.649,34;

La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $169.075,53.