¿Cuánto llovió esta madrugada en las sierras?

Durante la madrugada de este martes se registraron lluvias de variada intensidad en las sierras de Punilla, con acumulados significativos en varias estaciones de medición de las cuencas del San Antonio, Cosquín y Las Mojarras.

En la cuenca del río San Antonio, los mayores registros se dieron en el perilago San Roque, con 48 milímetros, y en Los Gigantes, con 42 milímetros. También se informaron 22 milímetros en Puesto Garay, 15 milímetros en Confluencia El Cajón y La Quebrada, y 13 milímetros en El Cajón. El promedio general fue de 19,75 milímetros en la cuenca alta y 12,75 en la media.

En la cuenca del río Cosquín, Villa Caeiro registró 48 milímetros, mientras que San José alcanzó 44 y Carnerillo 43 milímetros. La Hoyada marcó 27 milímetros y La Juntura 26. El promedio general en esta cuenca fue de 35,4 milímetros.

Por su parte, en la cuenca Las Mojarras, la estación de Los Chorrillos registró 34 milímetros, con un promedio general de 30,8 milímetros.

En cuanto al nivel de los ríos, La Hoyada marcó 2,38 metros, Malambo 1,61 metros y Los Chorrillos 1,15 metros, entre los valores más destacados.

Los datos corresponden al registro de las últimas seis horas informado por la Dirección Bomberos y el DUAR Punilla.