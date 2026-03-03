Emiliano Paredes: «Hay una nueva forma de hacer política en Tanti»

Tras la apertura del período legislativo 2026, el intendente Emiliano Paredes dialogó con EL DIARIO y aportó definiciones políticas, económicas y sociales sobre el presente de Tanti, el trabajo realizado y lo que se viene a futuro. Visiblemente emocionado por la convocatoria en el Centro Cultural, el mandatario destacó la participación vecinal y dijo: «Estoy muy admirado por la cantidad de público presente. Estamos en democracia y que los vecinos vengan a participar es fundamental. Desde el día que asumimos dijimos que este es un municipio abierto, que no es la gestión de una persona sino de toda la comunidad».

En ese sentido, aseguró que más allá de los anuncios de obras y proyectos, lo central es el cambio de paradigma político. «Buscamos el equipo de Rayos X, la carrera universitaria, más obras, pero hay personas detrás de todo esto. Las difamaciones y mentiras duelen, pero creo que la sociedad se está dando cuenta que hay una nueva concepción política, que tiene que ver con la participación de todos los vecinos».

Consultado sobre la conformación del Concejo Deliberante, se mostró tranquilo y puntualizó: «Siempre estoy conforme porque creo firmemente en la democracia. Puede haber posiciones en contra o a favor de algunos temas o proyectos, pero el arte de gobernar también es persuadir, explicar por qué se desarrollan determinadas políticas de Estado. Lo importante es que Tanti siga creciendo».

Paredes fue contundente al señalar que salud, educación y acción social serán las prioridades del 2026. «Siempre fueron nuestros ejes y no vamos a claudicar en eso. Tenemos que dar una batalla cultural que tiene que ver con la contención de nuestros jóvenes. Queremos que participen, que se involucren, que ocupen estos lugares en el futuro. Buscamos renovación política todo el tiempo».

Uno de los temas que genera mayor inquietud entre los habitantes de Tanti es la situación del Banco de Córdoba, pero el intendente confirmó que continúan las gestiones. «No es fácil, porque esto le pasa a muchos municipios. Por ahora, la atención y los cajeros siguen funcionando con horario reducido. El problema es que el costo de los cajeros podría recaer sobre el municipio, y estamos evaluando todas las alternativas que tenemos».

En relación al transporte público, remarcó el esfuerzo económico que realiza la comuna. «Estamos haciendo una erogación cercana a los 24 millones de pesos por mes para sostener el servicio. Hay una decisión nacional de quitar subsidios y cada municipio tiene que hacerse cargo como pueda. Nosotros elegimos sostenerlo porque es necesario para nuestra comunidad».

El mandatario también defendió la administración de los recursos. «Estamos optimizando todo. El municipio paga entre 15 y 18 millones de pesos por luminarias por mes y cambiando el sistema, vamos reduciendo costos. También trabajamos en las pérdidas de agua. Por eso y mucho más, es que hoy podemos hablar de equilibrio fiscal».

«Las críticas son parte de la democracia. El problema es cuando nada se mueve. Nosotros elegimos que Tanti esté en movimiento y que siga creciendo»; completó.