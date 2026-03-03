Granadas de Cruz del Eje volaron desde Córdoba a Rotterdam

Córdoba concretó este mediodía su primer embarque aéreo de granadas frescas con destino a Rotterdam, en los Países Bajos. La carga partió desde el Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella y fue cultivada en Cruz del Eje, en el noroeste provincial.

Se trata de cinco pallets que totalizan 620 cajas, exportadas por la firma Estancia La Paz S.A. El traslado se realizó a través de Air Europa, en un vuelo con escala en Madrid, desde donde continuará el trayecto hacia el puerto neerlandés.

La operación marca un paso relevante en la diversificación de las exportaciones frutihortícolas de Córdoba, al sumar la vía aérea como alternativa logística y ampliar mercados para la producción local.

El ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, señaló que la reactivación de vuelos desde Córdoba hacia Europa posibilita este tipo de envíos y destacó la instalación de una cámara de frío en articulación con el sector privado, infraestructura clave para garantizar las condiciones sanitarias y de conservación de la mercadería.

Desde la empresa exportadora indicaron que proyectan sostener embarques en todos los vuelos de Air Europa durante la campaña, lo que permitirá dar continuidad logística y previsibilidad comercial.

Además de esta operatoria aérea, la firma realiza envíos marítimos desde Buenos Aires hacia Rusia y Londres, desde Chile hacia California y también transporte terrestre a San Pablo, Brasil, en el marco de una estrategia comercial internacional.

Con este primer envío, el aeropuerto cordobés suma una nueva experiencia en carga agroindustrial y fortalece su perfil como plataforma exportadora para las economías regionales.