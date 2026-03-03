La tormenta será protagonista de la semana en el Valle de Punilla

El pronóstico no falló y una jornada inestable se vive este martes 3 de marzo en Villa Carlos Paz, el Valle de Punilla y las sierras de Córdoba. Después de un inicio de la semana con máximas de 34 grados, para hoy, se anuncian lluvias y una baja de la temperatura. Durante la madrugada, ingresó el viento sur y trajo nubes de tormenta a la región.

El sur provincial se vio afectado por precipitaciones intensas y hubo destrozos en algunas localidades.

Para este martes, se prevé una máxima de 26 grados, tormentas aisladas y alta humedad. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una Alerta Naranja para el extremo norte provincial y una Alerta Amarilla para la franja central del territorio.

Las condiciones climáticas se mantendrán durante los días miércoles 4 y jueves 5 de marzo, aunque se anticipa un leve incremento de las temperaturas con máximas que oscilarán entre los 27 y los 29 grados.