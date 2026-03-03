Las obras más importantes que se harán en Tanti durante el 2026

El intendente Emiliano Paredes encabezó este martes la apertura de sesiones ordinarias 2026 del Concejo Deliberante de Tanti, en el marco de un acto realizado en el Centro Cultural donde hizo un balance de gestión y anunció las principales obras que se realizarán durante el 2026. Del encuentro, participaron no sólo las autoridades municipales, sino también concejales, representantes de instituciones intermedias y vecinos de la localidad.

Durante su discurso, el mandatario destacó el cumplimiento del 87% de la plataforma electoral y remarcó que el municipio cerró 2025 con superávit fiscal. Entre los principales avances, mencionó la inauguración de nuevas aulas en la Universidad Popular Raúl Alfonsín, la ampliación del Anfiteatro Municipal y la construcción de 180 metros cubiertos en el Centro de Salud. Además, señaló que continúan las gestiones para incorporar un equipo de Rayos X.

También anunció que se avanza en la construcción de una nueva cisterna de agua con capacidad de entre un millón y un millón y medio de litros, en el marco de la crisis hídrica que atraviesa al Valle de Punilla. En ese sentido, pidió conciencia sobre el cuidado del recurso y advirtió sobre la dificultad de sostener el servicio con las tarifas actuales.

El intendente solicitó al Concejo Deliberante avanzar sobre una ordenanza que permita llevar gas natural a instituciones educativas y extender el servicio hacia el barrio San Miguel. Además, confirmó que este viernes 6 de marzo se inaugurará la nuevo aula SUM en la escuela rural El Durazno, una obra que fue realizada con fondos municipales.

Paredes destacó el crecimiento del turismo de montaña y bienestar, y el posicionamiento de eventos como la Fiesta del Cordero Serrano y el festival Solar del Rock. Y en ese marco, anunció la creación de una escuela de enseñanza musical junto a la Fundación Solar del Rock y anticipó que las jornadas gastronómicas del Cordero Serrano se realizarán durante dos días en agosto.

Además, subrayó la importancia que tuvo la ampliación del anfiteatro y el impacto económico de las propuestas culturales, asegurando que «generar eventos es generar cultura, trabajo y economía regional».

En materia social, el intendente señaló que la demanda de asistencia aumentó un 75% y que las raciones del PAICOR se incrementaron un 38%. Al respecto, destacó el trabajo del área de Acción Social y defendió el rol del Estado como garante de contención, educación y salud, ponderando siempre el equilibrio fiscal. También remarcó el acompañamiento a empresas y familias locales que ejecutan obras públicas, generando empleo directo en la localidad.

Uno de los ejes centrales fue la política deportiva. Paredes destacó la finalización del polideportivo en Plaza Intendencia Agustín Fernández, el avance de la cancha en barrio El Parador y anunció nuevos proyectos en Villa Parque Lago San Roque y en la Plaza Malvinas. Asimismo, resaltó el apoyo económico al Tanti Sierras Club, con un aporte cercano a los 5 millones de pesos, y el subsidio mensual otorgado a Bomberos Voluntarios desde enero de 2026.

El intendente se refirió además a la situación del Banco de Córdoba, cuyo edificio pertenece al municipio, y aseguró que se realizan gestiones para evitar la pérdida de cajeros automáticos. Sobre la planta de cloacas, explicó que aún no fue transferida al municipio porque no está finalizada, aunque adelantó que la Provincia comprometió fondos para avanzar con las redes.

En materia ambiental, anunció la elaboración participativa de un nuevo Código de Ordenamiento Territorial junto a la Universidad Nacional de Córdoba, con el objetivo de preservar espacios verdes y planificar el crecimiento urbano.

También mencionó el impacto de la quita de subsidios nacionales al transporte, que obliga al municipio a afrontar un costo mensual de entre 20 y 24 millones de pesos para garantizar el traslado escolar en el ejido más grande de Punilla.