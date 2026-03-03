Más de 30 mil personas celebraron el Año Nuevo chino en Córdoba

Más de 30 mil personas participaron este fin de semana de la celebración del Año Nuevo chino en el predio deportivo de la Universidad Nacional de Córdoba, en un evento con entrada libre y gratuita que combinó tradición, espectáculos y cooperación institucional.

Durante dos jornadas, la Agencia Córdoba Cultura y el Instituto Confucio organizaron una programación que incluyó espacios de misticismo y astrología con predicciones para 2026, año del Caballo de Fuego; presentaciones artísticas, shows visuales a cargo de El Circo Zeta y sets musicales del DJ Micael Cobaski.

El presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio, destacó el balance positivo: “Durante estos dos días vimos a miles de cordobeses descubrir y disfrutar la cultura china en todas sus manifestaciones. Esta celebración reafirma el valor del intercambio cultural como puente de unión entre ambos pueblos”.

También estuvo presente el intendente Daniel Passerini, quien valoró que la festividad permita estrechar lazos con una cultura milenaria y fomentar la apertura a expresiones que enriquecen la vida cultural local.

El público pudo disfrutar de la tradicional Ópera de Pekín, talleres de armado de faroles, clases de chino mandarín y demostraciones del arte del recorte de papel en el espacio del Instituto Confucio.

La gastronomía fue uno de los principales atractivos, con propuestas de cocina tradicional china, ceremonias de té, bubble tea y pastelería típica. Las exhibiciones de artes marciales, la bienvenida de leones y dragones y el desfile de trajes típicos sumaron color y movimiento al predio.

Los cierres musicales estuvieron a cargo de Planeador V y Los Nombradores del Alba.

En el marco de las actividades, la ciudad recibió por primera vez la visita oficial del embajador de la República Popular China en Argentina, Wang Wei, quien fue recibido por la vicegobernadora Myrian Prunotto junto a autoridades provinciales y municipales.

Rodio subrayó la importancia de profundizar la cooperación cultural y comercial entre Córdoba y China, con el objetivo de generar nuevas oportunidades de desarrollo para la provincia.