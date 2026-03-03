¿Necesitás ayuda? La Facultad de Psicología abre atención con honorario social

La Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba puso en marcha la Red Social y Solidaria de Atención Psicológica (ReSSAP), un espacio destinado a brindar psicoterapia con honorario social a personas mayores de 18 años que no cuenten con obra social o cuya prepaga no cubra tratamientos de salud mental.

El dispositivo contempla 16 sesiones presenciales de psicoterapia breve y focalizada, que se desarrollan en la sede de la Facultad, ubicada en Ciudad Universitaria sobre el Bv. de la Reforma, en el Área de Vinculación con la Comunidad. El valor actual de cada encuentro es de $11.000.

La secretaria de Extensión de la Facultad, Dra. Solana Yoma, explicó que la iniciativa surge en un contexto complejo en materia de salud mental. “Hoy nos encontramos con un incremento del malestar psicológico y de la demanda de atención. Esta situación se agudiza por el aumento del desempleo y la precariedad laboral, que implican la pérdida de obras sociales y mayor presión sobre el sector público, que también atraviesa problemas de financiamiento”, señaló.

Según indicó, muchas personas quedaron sin posibilidades de acceder a tratamiento psicológico. “Desde la Facultad asumimos el compromiso de generar respuestas colectivas, solidarias y accesibles que contribuyan a hacer frente a esta problemática”, agregó.

Quienes deseen acceder al servicio deben enviar un correo electrónico a [email protected]. Desde allí se brinda información sobre el alcance del programa y los días y horarios disponibles para las entrevistas de admisión.