Nuevo intendente en Capilla del Monte: Arenas quedó al frente del municipio

Santiago Arenas asumió este lunes como nuevo intendente de Capilla del Monte, en reemplazo de Fabricio Díaz, quien solicitó licencia para sumarse al gobierno de la Provincia de Córdoba.

Díaz anunció que dejará temporalmente el Ejecutivo municipal para asumir como secretario de Coordinación en Infraestructura dentro del Ministerio de Cooperativas y Mutuales, tras la convocatoria del gobernador Martín Llaryora. Desde esa área tendría a su cargo la ejecución de obra pública en el interior provincial.

El anuncio se realizó durante el mensaje de apertura del período legislativo 2026. Allí se anticipó que el Concejo Deliberante avanzaría con la designación del dirigente que debía ocupar la Intendencia.

Arenas, quien se desempeñaba como secretario de Gobierno y Coordinación Institucional y era concejal en uso de licencia, fue el nombre propuesto por Díaz para garantizar la continuidad de la gestión.

Según se informó, el resto del gabinete municipal continuará sin modificaciones, mientras Díaz ejercerá su nuevo rol en la Provincia y mantendrá vínculo político con la administración local.