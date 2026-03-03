Subastan por casi 2,9 millones de dólares una torre en Nueva Córdoba

El Juzgado en lo Civil y Comercial de 52° Nominación de la ciudad de Córdoba (Concursos y Sociedades N° 8) abrió una licitación judicial para la venta de derechos y acciones y proyecto sobre un terreno ubicado en barrio Nueva Córdoba, donde está prevista la construcción de la Torre Vélez Sarsfield.

La base fijada es de 2.851.909,37 dólares o su equivalente en pesos al tipo de cambio oficial vendedor del Banco Nación al momento de presentar la oferta. Al monto deberán sumarse, si corresponde, el Fondo de Prevención de la Violencia Familiar, el Impuesto de Sellos y otras comisiones e impuestos a cargo del adquirente.

El terreno se encuentra junto al local de Darsie SA, sobre avenida Vélez Sarsfield. En el mismo predio ya fueron construidas dos torres, San Luis y Obispo Trejo, que no forman parte de esta licitación.

El edificio proyectado cuenta con permiso de edificación municipal —a regularizar— y registra inicio de obra. Actualmente está desocupado. La estructura incluye tres niveles de subsuelo destinados a cocheras, planta baja y dos losas en construcción horizontal. Estos derechos y acciones integran el activo del Fideicomiso Inmobiliario Nueva Córdoba.

La licitación comenzó el 20 de febrero y se extenderá hasta el 25 de marzo de 2026. El pliego de bases y condiciones puede adquirirse en el domicilio del órgano liquidador, en calle Larrañaga 62 planta baja, en días hábiles de 8 a 13, previo pago de 200 dólares.

Las ofertas deben presentarse en soporte papel en la sede del juzgado, en Caseros 551, segundo piso de Tribunales I, de 8 a 14 horas. También podrán enviarse en formato electrónico dentro del expediente N° 8316354 o por correo electrónico oficial del tribunal. Se exige una garantía de mantenimiento equivalente al 5% del precio ofrecido.

La apertura de sobres se realizará el 26 de marzo de 2026 a las 11, en la sede judicial, con presencia del órgano liquidador y los oferentes.