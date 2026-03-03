Un corte de luz afecta a Costa Azul y el Camino de las 100 Curvas

La Empresa Provincial de Energía de Córdoba informó esta tarde que un corte de luz afecta al barrio Costa Azul Norte y la zona del Camino de las 100 Curvas de Villa Carlos Paz.

La restricción también alcanza a la planta depuradora y se debe al corte de un cable de media tensión.

Según pudo conocerse, las cuadrillas de la prestataria provincial trabajan en el sector para normalizar el servicio.