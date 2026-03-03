UTHGRA Córdoba participó de la manifestación en rechazo a la reforma laboral

El viernes 27 de febrero, UTHGRA Córdoba participó de la manifestación convocada en las calles de la ciudad de Córdoba donde numerosas columnas gremiales repudiaron la reforma laboral

Desde el gremio que representa a los trabajadores de la hotelería y la gastronomía, expresaron.

"Nuestra presencia responde exclusivamente a la necesidad de resguardar el marco de derechos y obligaciones que regulan la actividad gastronómica y hotelera, garantizando previsibilidad, formalidad y equilibrio en el sector. Entendemos que cualquier modificación en materia laboral debe contemplar el impacto real en el trabajo registrado, en la dinámica de los establecimientos y en la sostenibilidad de la actividad".

"La industria gastronómica y hotelera posee características propias que requieren un análisis específico y responsable. UTHGRA Córdoba reafirma su compromiso institucional de actuar con responsabilidad, defendiendo el trabajo formal y acompañando a los afiliados en cada instancia que los involucre".

"Nuestro objetivo es contribuir a un ámbito laboral estable, con reglas claras y condiciones que favorezcan tanto a trabajadores como al normal funcionamiento del sector. Seguiremos participando de los espacios de diálogo que resulten necesarios, sosteniendo una postura centrada en el cuidado del empleo y la actividad". sostuvieron.