Vecinos de barrio Miguel Muñoz reclaman por un árbol que destruyó una vereda

Villa Carlos Paz. Los vecinos de calle Los Tamarindos, de barrio Miguel Muñoz de Villa Carlos Paz, reclamaron ayer para que se quite un árbol que ha crecido demasiado y sus raíces han destrozado la vereda. Las lajas levantadas ya han provocado varias caídas a las personas que transitan por el sector, a la altura del 24, en la primera cuadra de dicha arteria.

Según señalaron, ya se han realizado reiterados reclamos al municipio pero no ha habido hasta ahora ninguna solución. Además, las ramas de una crecida enredadera y un cable colgando desde hace varios meses dificultan aún más el paso de los peatones.

Los residentes del barrio solicitaron una pronta intervención de las autoridades municipales para retirar o podar el árbol, tomar medidas para que se repare la vereda, se pode la enredadera y se garanticen condiciones seguras de transitabilidad en la zona.