A 50 años del golpe: una muestra con mirada regional se puede visitar en el ISAUI

En el marco de la conmemoración por los 50 años del último golpe de Estado en Argentina, la sede regional del ISAUI hoy parte de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) inauguró una muestra con una propuesta profundamente pedagógica y territorial.

La iniciativa, busca acercar la memoria desde una perspectiva local, poner nombre, historia y rostro a las personas desaparecidas de Punilla. “30.000 desaparecidos es un número muy grande, pero la idea es preguntarnos quiénes son”, explicó Celeste Maldonado bibliotecaria de la institución.

En ese sentido, la muestra reconstruye las huellas de vida de personas nacidas en la región o vinculadas a ella, que fueron víctimas del terrorismo de Estado. La propuesta no solo interpela desde lo histórico, sino también desde lo cotidiano. Muchos visitantes logran reconocerse en apellidos, entornos o historias cercanas, lo que genera una conexión más directa con lo ocurrido durante la dictadura. Además, el recorrido se complementa con producciones del ciclo “Escena y Memoria”, impulsado desde el Archivo Provincial de la Memoria, que desde hace años aporta miradas artísticas sobre las marcas que dejó ese período en la sociedad.

Desde lo educativo, la muestra se presenta como una herramienta clave. Está especialmente pensada para estudiantes y docentes, pero también resulta accesible para familias que buscan una forma de abordar estos temas con niños y jóvenes. “La idea es entender que no es algo que le pasó a otros o en grandes ciudades, sino que atravesó a toda la sociedad”, remarcaró.

La muestra está ubicada en el hall del ISAUI y se puede visitar de manera libre durante los horarios de funcionamiento de la institución y permanecerá abierta durante todo el mes de abril.