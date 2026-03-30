Acto y homenaje a los héroes de Malvinas en Valle Hermoso

La Municipalidad de Valle Hermoso invitó a la comunidad a participar del acto conmemorativo por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, que se realizará el próximo 2 de abril.

La ceremonia tendrá lugar a las 12 en el Punto Digital, ubicado en avenida General Paz 251, y contará con distintas actividades destinadas a recordar y homenajear a quienes participaron del conflicto bélico de 1982.

Durante el acto se realizará la presentación de un nuevo espacio destinado a conmemorar a los héroes de Malvinas. Además, se llevará a cabo el descubrimiento de una placa en su honor, como parte del reconocimiento permanente a los veteranos y a quienes dieron su vida en defensa de la soberanía nacional.

Desde el municipio convocaron a vecinos y vecinas a participar del encuentro para rendir homenaje y mantener viva la memoria de los protagonistas de la guerra de Malvinas.