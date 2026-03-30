Apareció el hombre que buscaban intensamente en las sierras de Córdoba

Tras un intenso operativo que se realizó durante las últimas horas, se logró dar con el hombre de 44 años que había desaparecido en el Valle de Punilla y era intensamente buscado en las sierras de Córdoba. Se trata de Juan Cáceres, oriundo de Villa Bustos, que se encuentra en buen estado de salud y se reencontró con su familia.

El personal de la Brigada de Investigaciones ubicó el paradero de Cáceres en la localidad de Santa María de Punilla, luego que se lanzara un llamado a la solidaridad a través de redes sociales y medios de comunicación.

El hombre fue trasladado a la comisaría local, donde fue examinado por el médico policial de turno para constatar su estado de salud y completar los trámites judiciales de rigor.

De esta forma, quedó oficialmente sin efecto su pedido de búsqueda.