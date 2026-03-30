Así avanza el camino clave que evitará pasar por los diques de Córdoba

El Gobierno de Córdoba inició la pavimentación de la Ruta Provincial S-372, en el tramo que une Santa Rosa de Calamuchita con la zona de Soconcho, generando una nueva conexión directa con la autovía Córdoba–Río Cuarto.

Se trata de una obra vial de 20,5 kilómetros que atraviesa un terreno montañoso sobre el cordón de las sierras chicas de Santa Rosa y Calmayo. Actualmente presenta un avance del 20%.

El nuevo trazado permitirá descongestionar la Ruta Provincial 5 en temporadas de alto tránsito, al ofrecer una alternativa sin necesidad de pasar por los diques Embalse y Los Molinos.

Además, la futura vía asfaltada apunta a potenciar el desarrollo turístico de la región, beneficiando a parajes como El Parador de Montaña, Soconcho y sectores de las sierras chicas, además de mejorar la conexión de Calmayo con la red vial principal.

La obra está a cargo de la Dirección de Vialidad, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.

En cuanto al diseño, el proyecto contempla una rotonda en el acceso desde Santa Rosa de Calamuchita para ordenar la circulación, tramos con perfil urbano en sectores específicos y la incorporación de carriles auxiliares en zonas de pendiente para facilitar sobrepasos.

También se prevé la instalación de señalización vertical y horizontal en todo el recorrido, conforme a la normativa provincial vigente.