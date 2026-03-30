Convocatoria cultural en Carlos Paz

Buscan bailarines para el Ballet Juvenil del programa Familia Activa

La audición será el 8 de abril en el Departamento de Arte en Movimiento y está dirigida a jóvenes con conocimientos básicos de danzas folklóricas
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sociedad
lunes, 30 de marzo de 2026 · 18:45

La Dirección de Cultura de Villa Carlos Paz lanzó una convocatoria abierta para integrar el Ballet Juvenil Mayor del programa Familia Activa, una propuesta destinada a jóvenes interesados en la danza folklórica.

La audición se realizará el próximo 8 de abril a las 21 en el Departamento de Arte en Movimiento, ubicado en Gobernador Ferreyra al 100.

La convocatoria está dirigida a personas de entre 15 y 35 años que cuenten con conocimientos básicos de danzas folklóricas, especialmente zamba.

Quienes deseen participar deberán asistir con pañuelo, pollera en el caso de las mujeres, y ropa cómoda para la práctica.

Comentarios