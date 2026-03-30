Buscan bailarines para el Ballet Juvenil del programa Familia Activa

La Dirección de Cultura de Villa Carlos Paz lanzó una convocatoria abierta para integrar el Ballet Juvenil Mayor del programa Familia Activa, una propuesta destinada a jóvenes interesados en la danza folklórica.

La audición se realizará el próximo 8 de abril a las 21 en el Departamento de Arte en Movimiento, ubicado en Gobernador Ferreyra al 100.

La convocatoria está dirigida a personas de entre 15 y 35 años que cuenten con conocimientos básicos de danzas folklóricas, especialmente zamba.

Quienes deseen participar deberán asistir con pañuelo, pollera en el caso de las mujeres, y ropa cómoda para la práctica.