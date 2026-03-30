Convocan a donar sangre y médula en el Hospital Infantil

El Hospital Infantil Municipal de Córdoba realizará este miércoles 1 de abril una nueva jornada de donación de sangre y médula ósea, con el objetivo de reforzar las reservas disponibles para intervenciones médicas y tratamientos complejos.

La actividad se llevará a cabo entre las 8:00 y las 11:30 en la sede ubicada en calle Luis Góngora 550. Quienes deseen participar deberán inscribirse previamente comunicándose al teléfono 3513035440.

Desde el centro de salud remarcaron que cada donación puede salvar hasta cuatro vidas y resulta fundamental para cirugías, trasplantes y el tratamiento de enfermedades crónicas, oncohematológicas y anemias.

Además, destacaron que se trata de un procedimiento seguro, realizado bajo estrictos controles médicos. Para donar, es necesario tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos, encontrarse en buen estado de salud y haber descansado al menos seis horas. No es obligatorio asistir en ayunas.

Previo a la donación, se realiza una entrevista médica confidencial para evaluar cada caso y garantizar la seguridad tanto del donante como del receptor.

Por otra parte, recordaron que el Banco de Sangre Municipal, ubicado en calle Salta 480, recibe donaciones durante todo el año de lunes a viernes entre las 7:00 y las 11:00, sin necesidad de turno previo.

El Servicio de Medicina Transfusional del Hospital Infantil, con más de 50 años de trayectoria, cumple un rol clave en la atención de niños de toda la provincia, acompañando no solo en lo técnico sino también en el proceso integral de cada familia.