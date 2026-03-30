Córdoba: Por qué fallan las leyes contra la violencia de género

El abogado penalista Daniel Mazzoccone analizó la problemática de la violencia de género y familiar en la Provincia de Córdoba, la que calificó como un «fenómeno profundamente arraigado» en la sociedad que no se resuelve únicamente con leyes, sino con un abordaje integral desde el Estado y la comunidad. El especialista advirtió que este tipo de violencia afecta principalmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes, y se manifiesta de forma física, psicológica, emocional y económica.

«Es una problemática que impacta directamente en los sectores más vulnerables, pero que en realidad atraviesa a toda la sociedad»; sostuvo en una entrevista con EL DIARIO.

El letrado remarcó que la violencia de género responde «a relaciones de poder históricamente desiguales, donde la mujer ocupa un rol de subordinación». En términos más cotidianos, lo definió como «una violencia ejercida mayoritariamente por hombres hacia mujeres, con consecuencias que no solo afectan a la víctima directa, sino a todo el entorno familiar». En este sentido, dijo que muchas situaciones de violencia se naturalizan y se repiten de generación en generación, especialmente en contextos de vulnerabilidad social, falta de acceso a la educación y a la justicia.

Uno de los puntos clave que abordó fue la dificultad que enfrentan muchas mujeres para sostener las denuncias. Si bien actualmente las denuncias de esta índole no pueden retirarse una vez presentadas, Mazzoccone explicó que existe una «fuerte tendencia a intentar desistir del proceso, principalmente por dependencia económica, emocional y la necesidad de sostener a los hijos». «Muchas mujeres vuelven al mismo entorno con la esperanza de que la situación cambie, pero el ciclo de violencia se repite, y en numerosos casos, las denuncias son realizadas por vecinos o familiares, quienes alertan sobre situaciones de riesgo al escuchar episodios de violencia»; destacó.

Sobre el rol del Estado y las desigualdades territoriales, Mazzoccone subrayó que, si bien existen leyes nacionales y provinciales que abordan la problemática, el principal desafío es su aplicación efectiva. En ese marco, mencionó la legislación vigente en Argentina y en la Provincia de Córdoba, aunque advirtió que persisten fuertes desigualdades entre grandes ciudades y localidades del interior. El abogado también hizo foco en el impacto de la violencia en niñas, niños y adolescentes, quienes muchas veces crecen en entornos atravesados por estas situaciones. Al respecto, indicó que esto puede derivar en problemas de conducta, dificultades de socialización y, en algunos casos, la reproducción de patrones violentos en la vida adulta. Asimismo, señaló que organismos como SENAF intervienen en estos casos, aunque el seguimiento es complejo por la fragmentación de las familias.

Otro aspecto que destacó fue la existencia de violencia de género en espacios laborales, donde muchas mujeres sufren maltrato, acoso o abuso, especialmente en situaciones de precariedad. En estos casos, la necesidad de sostener un ingreso económico muchas veces impide denunciar o sostener el reclamo. Una problemática que excede lo judicial.

Finalmente, Mazzoccone fue contundente al afirmar que el problema no se soluciona únicamente con más leyes o con el aumento de estructuras judiciales: «Podemos crear más fiscalías o más cárceles, pero si no atacamos el problema de fondo, que es la educación y la desigualdad, la situación se va a repetir»; advirtió. En ese sentido, planteó la necesidad de políticas públicas integrales, con foco en la educación, la prevención y el acceso igualitario a derechos básicos, como herramientas fundamentales para reducir los niveles de violencia.

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