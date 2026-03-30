Cosquín presenta su cronograma con viacrucis y misa criolla

Cosquín difundió el cronograma de actividades para Semana Santa, con propuestas que se desarrollarán entre el viernes y el domingo e incluyen celebraciones religiosas, peregrinaciones y eventos culturales.

El viernes 3 se realizará a las 15 el Vía Crucis al cerro Pan de Azúcar, con salida desde Casa de Té. Más tarde, a las 19, tendrá lugar el Vía Crucis Viviente, que partirá desde la parroquia Nuestra Señora del Rosario hasta la plaza Carlos Gardel.

El sábado 4 las actividades se concentrarán en avenida Omar Castillo, frente al balneario Onofre Marimón. A las 10 será la inauguración del Punto de Fe “Cura Brochero”, y a las 11 se desarrollará la peregrinación del Cristo yacente, con participación de agrupaciones gauchas.

El domingo 5, en el atrio de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, se celebrará a las 11 la Misa Criolla, que será interpretada por el grupo Ceibo junto al coro municipal de Cosquín.

Desde el municipio destacaron que la propuesta busca reunir a la comunidad y a los visitantes en torno a tradiciones que combinan fe y cultura, en distintos puntos de la ciudad.