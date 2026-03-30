¿Cuándo se termina el calor en Carlos Paz? llega un frente frío

Después de una seguidilla de jornadas calurosas en Carlos Paz, el pronóstico anticipa un quiebre en las temperaturas hacia el fin de semana.

Durante los próximos días, el calor seguirá firme con máximas que oscilarán entre los 30°C y los 32°C hasta el viernes. Sin embargo, el sábado comenzará el cambio, con un descenso a 25°C.

El giro más notorio llegará el domingo, cuando la temperatura máxima apenas alcanzará los 18°C, marcando una baja significativa en comparación con los días previos.

Este cambio estará acompañado por una modificación en las condiciones generales del tiempo, con mayor nubosidad y un ambiente más fresco en toda la región.