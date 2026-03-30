Donaron alimentos al Refugio Brochero desde el Colegio de Ciencias Económicas

Donaron alimentos al Refugio Brochero desde el Colegio de Ciencias EconómicasLa entrega incluyó productos básicos y fue destinada a sostener el trabajo cotidiano de asistencia
El Refugio Brochero de Villa Carlos Paz recibió una donación de alimentos por parte del Colegio Profesional de Ciencias Económicas, en el marco de acciones solidarias destinadas a acompañar su labor social.
La entrega incluyó productos de primera necesidad como arroz, fideos, aceite, leche, conservas y otros insumos básicos que serán utilizados para asistir a las personas que concurren al espacio.
Desde la institución destacaron la colaboración permanente y el compromiso con el trabajo que realiza el refugio en la ciudad, brindando contención y ayuda a quienes más lo necesitan.