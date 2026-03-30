El día que un chivo “quedó detenido” por atacar a una mujer casada

Una curiosa crónica publicada en el diario El País el martes 26 de marzo de 1940 vuelve a circular y llama la atención por su tono entre irónico y policial. Bajo el título “Breve Historia de un Chivo que Atropelló a una Mujer Casada”, el texto describe la “detención” de un animal tras un episodio ocurrido en pleno barrio.

“El chivo agresivo está ‘demorado’ desde ayer en el local de la seccional 5a., por haber arremetido contra la integridad de una mujer casada”, comienza el relato, que ubica a la damnificada como doña María Loza de Márquez, vecina de la esquina de San Jerónimo y Obispo Castellano.

La nota continúa: “Ocurrió que ayer el chivo estaba ‘chivato’, que traducido al castellano quiere decir colérico. Desde luego que resultó difícil investigar el porqué de su enojo, pero bien se puede suponer que lo fuera por algún asunto de polleras”.

El artículo agrega que el animal “resolvió salir a tomar aire a eso de las 20.30” y que, al pasar frente a la mujer, ésta lo llamó de forma amistosa: “Chivo, chivito!... El chivo se volvió como un ciudadano ofendido y descargó su cólera topando varias veces a la cariñosa señora”.

Como consecuencia, la mujer “resultó con algunas lesiones de las que fue curada en Sanidad”, mientras que el animal fue trasladado a la comisaría, en una escena narrada con tono humorístico: “Como el procedimiento policial en este caso debe comenzar con la detención del autor del hecho, el chivo está a estas horas en la seccional 5a.”.

El cierre del texto refuerza el estilo de época con una ironía que quedó registrada como una de las perlitas del archivo: el animal permanecía allí “con riesgo de que la tropa lo haga desaparecer en forma de un jugoso asadito”.

La pieza, conservada en la Hemeroteca de la Legislatura de Córdoba, muestra cómo el periodismo de entonces combinaba información y humor para narrar hechos insólitos de la vida cotidiana.