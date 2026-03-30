El ISAUI inició su primer ciclo lectivo como institución universitaria

Con un acto realizado este lunes por la mañana en las instalaciones de Olsacher 99, la sede Villa Carlos Paz del ISAUI dio inicio al ciclo lectivo 2026, marcando un hecho histórico: es el primero que se desarrolla formalmente como parte de la Universidad Provincial de Córdoba.

La jornada contó con la presencia de la rectora, Julia Oliva Cuneo, y autoridades institucionales, en un contexto atravesado por la emoción y las expectativas que genera esta nueva etapa. El director de la sede, Maximiliano Ibáñez, destacó la importancia del momento y el impacto que tuvo la transformación en la comunidad educativa. “No es un inicio más. Es el primer ciclo como universidad pública, y eso nos moviliza y compromete profundamente”, expresó.

Uno de los datos más relevantes es el crecimiento exponencial de estudiantes: la prematrícula registró un incremento de dos tercios respecto a años anteriores, lo que derivó en aulas colmadas. “Seguramente tendremos problemas de espacio, pero eso nos pone contentos porque refleja que la gente eligió esta universidad para formarse”, agregó Ibáñez.

Durante el acto también se confirmó un anuncio clave para el desarrollo institucional, en los próximos días comenzará la construcción de la sede propia, ubicada en cercanías de la costanera. La rectora explicó que el proceso licitatorio ya fue completado y que la obra se encuentra adjudicada. El plazo de ejecución será de aproximadamente 500 días, por lo que se espera que el nuevo edificio pueda comenzar a utilizarse hacia el próximo ciclo lectivo.

Oliva Cuneo también se refirió al complejo contexto que atraviesa el sistema universitario nacional, con declaraciones de emergencia presupuestaria y reclamos vinculados a salarios, becas y financiamiento. En ese marco, destacó la decisión del Gobierno de Córdoba de sostener y fortalecer la educación superior desde el ámbito provincial. “Es una apuesta a la educación como herramienta de movilidad social, desarrollo y crecimiento para nuestras comunidades”, señaló.

En cuanto al proceso interno, Ibáñez remarcó avances en la estabilidad docente, lo que permitirá proyectar nuevas ofertas académicas y fortalecer el crecimiento institucional. Además, celebró el entusiasmo del equipo educativo, que ya presentó proyectos de extensión y continúa impulsando iniciativas. Otro dato significativo es la conformación de un claustro de egresados, con exalumnos que se han revinculado a la institución para aportar ideas y acompañar esta nueva etapa. “El crecimiento de esta universidad no sería posible sin estudiantes que apuestan al futuro y al desarrollo del país. Esto es un cambio para toda la región”, concluyó el director.