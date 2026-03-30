Empleados de comercio: Orso celebró el Mes de la Mujer con más de 200 personas

Durante un encuentro que se celebró el último sábado en el predio camino a Las Jarillas, más de doscientas personas participaron del festejo por el Mes de la Mujer que organizó el Centro de Empleados de Comercio de Carlos Paz.

La actividad se articuló a través de la Secretaría de la Mujer del CEC y participaron socias del sindicato y vecinas del sur de Punilla.

Hubo shows musicales, meriendas, sorteos y muchas sorpresas en una tarde única, que marca el puntapié de una serie de actividades que el dirigente Carlos Orso ha planificado durante el resto del año.

«Estamos muy contentos por poder llevar adelante este tipo de eventos en este momento tan complejo que atraviesa nuestro país, la participación de mujeres de Villa Carlos Paz y zonas aledañas a sido verdaderamente un éxito, a tal punto de que nuestro quincho se vio colmado por la asistencia de una gran cantidad de mujeres»; expresó Orso.