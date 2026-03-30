Habrá cortes de luz en Carlos Paz este lunes: zonas y horarios

Este lunes 30 de marzo, entre las 8 y las 11 horas, se realizarán trabajos de mantenimiento y mejoras en un sector del barrio centro de Carlos Paz.

El área afectada estará comprendida entre las calles Asunción, Mansilla, La Paz y Bogotá, donde se llevarán adelante tareas programadas que podrían implicar interrupciones en el servicio.

Desde el organismo correspondiente solicitaron a los vecinos tomar las precauciones necesarias durante el horario indicado, ya que los trabajos se concentrarán en ese perímetro específico.